وعلى الرغم من مرور نحو 15 عاما على إطلاق أول جهاز رازر، سيشعر المرء أن أحدث الصور للهاتف الذكي مألوفة، خصوصا لمحبي الهاتف الأصلي القابل للطي.

ومع ذلك، فإن التصميم القابل للطي الأنيق يدور حول الميزة الوحيدة التي لا تزال كما هي، لكنه مرفق مع ترقيات تقنية كبرى من المتوقع أن تحول الهاتف التقليدي الأيقوني إلى عصر الهاتف الذكي.

وأعلنت شركة "فيرايزون"، الأربعاء، طرح هاتف "رازر" الجديد، الذي يتمتع بشاشة بحجم 6,2 إنشات قابلة للطي، لتصل إلى نصف حجمها.

وبخلاف غيره من الأجهزة، فإنه عند فرد شاشة الهاتف بالكامل، فإنها تبدو كشاشة واحدة، وليست شاشتين منفصلتين.

وعند طي الهاتف، يمكن لمستخدميه أن يستخدموا الشاشة الخارجية للرد على التنبيهات، وأخذ صور "السيلفي"، وتشغيل الموسيقى، واستخدام "google assistant"، دون الحاجة لفتح الهاتف.

كما سيضم "موتورولا رازر" الجديد كاميرا بدقة 16 ميغابيكسل، حسب ما ذكر موقع "ماشابل" التقني.

ويبلغ سعر الهاتف الجديد 1499 دولارا، مما يعني انه أرخص من منافسيه، إذ يبلغ سعر هاتف "غالاكسي فولد" من سامسونغ 1980 دولارا، فيما يصل سعر "هواوي مات إكس" إلى 2420 دولارا.