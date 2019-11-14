وأجري الاختبار اليوم الخميس في موقع خارج العاصمة الصينية يحاكي الظروف على الكوكب الأحمر، حيث يبلغ حجم الجاذبية حوالي الثلث مقارنة بالأرض.

وتخطط الصين لإطلاق المركبة إلى المريخ العام المقبل، لاستكشاف أجزاء من الكوكب بشكل تفصيلي.

حقق برنامج الفضاء الصيني المزدهر إنجازا كبيرا على سطح القمر في وقت سابق هذا العام، من خلال هبوط مسبار على الجانب البعيد الغامض من القمر.

وتطور البرنامج بشكل سريع، خاصة منذ قيامه بأول مهمة عام 2003، وسعى للتعاون مع وكالات فضاء في أوروبا ودول أخرى.

وحظرت الولايات المتحدة معظم التعاون مع الصين في مجال الفضاء بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".