وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، الأربعاء، بأن نهر إيمجين يجري في مقاطعة يونشون الكورية الجنوبية، على مقربة من المنطقة المنزوعة السلاح بين الدولتين.

ولجأت السلطات إلى ذبح نحو 47 ألف خنزير في المنطقة، من أجل الحد من انتشار حمى الخنازير الأفريقية التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة.

ولا تشكل هذه الحمى خطرا مباشرا على البشر، على الرغم من كونها معدية بدرجة كبيرة، وتؤدي إلى نفوق الخنازير المصابة بها.

وذكرت منظمة غير حكومية أن الأمطار الغزيرة التي هطلت قبل أيام على مكان دفن الخنازير أدت إلى تدفق دمائها إلى النهر، الذي تحول لونه إلى الأحمر.

وقال مزارعون في المنطقة إن رائحة كريهة تزكم الأنوف انتشرت في المنطقة، لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على العمل فيها.

ومنذ سبتمبر الماضي، رصدت كوريا الجنوبية انتشار الوباء في أراضيها، وأعدمت نحو 380 ألف خنزير من أجل مجابة الوباء.

وفي محاولة لطمأنة السكان، أصدرت وزارة البيئة في سيول بيانا قالت فيه إن تم معالجة مسألة "دماء جثث الخنازير التي تتدفق إلى الجداول قد تم "معالجتها بشكل صحيح باستخدام مضخات الشفط"، مشيرا إلى أن هذه الدماء لم تؤثر على جودة مياه الصنابير في المنطقة.