وتبلغ تكلفة سيارة McLaren Elva "ماكلارين إلفا" الخارقة الجديدة 1.7 مليون دولار، حيث توفر كل وسائل الترفيه لكنها تفتقر لشيء واحد، هو السقف.

فالسيارة لا تحتوي على سقف سواء كان صلبا قابلا للتحول أو من القماش، حيث لا تحتوي على سقف مطلقا، وللعلم، فإنها لا تحتوي على زجاج أمامي.

وتعتمد السيارة على نظام إدارة الهواء النشط، فبعد وصول السيارة إلى 40 كيلومترا يبدأ نظام توجيه الهواء في إنشاء ما يمكن أن يعرق بالفقاعة الهوائية، وهي التي تقوم بمثابة حائط صد ضد الهواء بحيث ينعم الركاب داخل السيارة بهدوء يشبه ذلك الذي يوفره السقف الصلب والزجاج الأمامي.

ويرتفع حاجز الرياح المصنوع من ألياف الكربون أيضًا في مقدمة السيارة، مما يؤدي إلى زيادة توجيه الهواء حول المقصورة.

وفي حالة انقلاب السيارة، سيعمل نظام التمدد التلقائي على حماية الركاب.

والسيارة مزدوة بمحرك بثماني أسطوانات بقوة 804 أحصنة، ويبلغ تسارعها من الصفر إلى 100 كيلومتر 3 ثوان فقط.

وتعتمد أنظمة الحماية من الانقلاب على القضبان المعدنية القوية التي تنتشر وتتمدد سريعا من وراء مقصورة الركاب عندما تكتشف أجهزة الاستشعار أن السيارة تنقلب.

والسيارة الخارقة جزء من عائلة ماكلارين Ultimate Series من السيارات الفخمة، إلى جانب Senna التي تركز على حلبة السباق و McLaren Speedtail التي تعمل على الطرق.