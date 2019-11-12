ويزيد ذلك عشر مرات عن الحد الآمن الموصى به وهو 60 للجسيمات المحمولة جوا. وفقا لرويترز.

وقال فيفك تشانو بادياي وهو مدير برنامج في مركز العلوم والبيئة غير الربحي في نيودلهي إن انخفاض سرعة الرياح ودرجة الحرارة زاد من كثافة الهواء مما تسبب في بقاء الملوثات في منطقة محددة وأدى لتدهور جودة الهواء.

وقيدت بلدية عاصمة الهند، التي يعيش فيها ما يزيد على 20 مليون نسمة، استخدام السيارات الخاصة حتى 15 نوفمبر من خلال نظام تبادل الأيام المسموح فيها بسير المركبات في الشوارع بين السيارات ذات أرقام اللوحات الزوجية والفردية.

وفي كل عام مع اقتراب الشتاء في الهند يقوم مزارعون في ولايات مجاورة للعاصمة تعتمد على الزراعة بحرق مخلفات حقول الأرز استعداد الموسم الزراعة الجديد.

ويختلط الدخان المتصاعد من تلك الحقول مع عوادم السيارات وغبار أعمال البناء مما يجعل نيودلهي أكثر العواصم تلوثا في العالم.