وتمكن كل من أمات كاما وريتشارد تشو من الحصول على الجائزة المالية للمسابقة التي شهدتها العاصمة اليابانية طوكيو والمعنية بتطوير واختبار العديد من عمليات القرصنة البارزة.

وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف دولار أميركي، وحصل عليها كاما وتشو بعدما استغلا ثغرة في أحدث إصدار من أجهزة إيكو، وهو إيكو شو 5، الذي يدعم مساعد أمازون الرقمي (أليكسا).

وبحسب ما نشر "تك كرنش"، فقد وجد الباحثان أن الجهاز يستخدم إصدارا أقدم من كروميوم (أبرز مشاريع المتصفحات المفتوحة المصدر من غوغل التابعة لألفابت)، ويحمل ثغرة سمحت لهما بالسيطرة الكاملة على الجهاز عند الاتصال عن طريق شبكة (واي فاي) مشبوهة.

ونقل الموقع رد شركة أمازون، عملاق تجارة التجزئة الإلكترونية التي قالت: "نحقق في هذا البحث وسنتخذ الخطوات المناسبة لحماية أجهزتنا"، لكن الشركة لم تحدد التدابير التي ستتخذها لإصلاح الثغرات الأمنية أو موعدها.