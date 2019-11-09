وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" فإن أضخم كواكب المجموعة الشمسية سيشبه نقطة سوداء صغيرة يوم الاثنين وهو يمر بين الأرض والشمس.

وعلى عكس ما حدث في 2016 سيمر كوكب المشتري امام الشمس مباشرة.

الحدث الذي يستمر خمس ساعات ونصف الساعة سيكون ظاهرا للعيان - إذا سمح الطقس بذلك - في شرق الولايات المتحدة وكندا، وكل أميركا الوسطى والجنوبية.

لكن قاطني باقي مناطق أميركا الشمالية وأوروبا وأفريقيا فسيشاهدون جزءا فقط من الحدث، بينما لن يتمكن سكان أستراليا وآسيا من رؤيته.



ويوصى باستخدام تلسكوبات او مناظير ذات فلاتر شمسية، علما يقع مثل هذا الحديث مرة أخرى إلا في العام 2032.