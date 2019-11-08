وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن 1888 إصابة، و37 وفاة نتيجة هذا المرض.

وحتى الخامس من نوفمبر الجاري، تأكدت وفاة 39 شخصا نتيجة المرض المرتبط بـالتدخين الإلكتروني في 34 ولاية، ومقاطعة كولومبيا، بحسب وكالة رويترز.

ولم يربط المحققون هذه الحالات بأي منتج أو مكون معين، لكنهم أشاروا إلى زيوت في أجهزة التدخين الإلكتروني تحتوي على مادة "تي.إتش.سي"، ذات التأثير النفسي في الماريغوانا، كعامل ينطوي على خطورة.