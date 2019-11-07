ويطلق مصطلح الوجبات السريعة على المواد الغذائية التي يتم تجهيزها على وجه السرعة، وتحظى بمعدل عال من الطلبات بوصفها وسيلة فعالة لتوفير الوقت، لكنها ليست الطريقة الغذائية الأمثل، لما تحتويه من دهون وربما لقلة قيمتها الغذائية.

وتقول الدراسة بأن البرغر والبيتزا ولفائف النقانق يمكن أن تؤدي إلى تصلب الشرايين الذي يعتبر السبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، خلال فترة قصيرة من تناوله.

الجديد في هذه الدراسة هو أنها أضافت التأثير الفوري للمأكولات التي تحتوي على الدهون المشبعة، فالدراسات السابقة كانت تتناول التأثيرات على المدى المتوسط والبعيد.

وقد أجريت الدراسة على مجموعة من الفئران التي تم حقنها بالدهون المشبعة والكربوهيدرات، وتبين بأن شرايين الفئران سرعان ما أصبحت أكثر صلابة، وهو ما يساهم في تراكم "لويحات" يمكن أن تؤدي إلى تجلط الدم، وتعيق إمدادات الدم إلى القلب والدماغ.

وحذر فريق البحث، من مغبة الإفراط في تناول الأطعمة المعالجة مثل البطاطس المقلية، والخبز الأبيض، والوجبات الجاهزة والنقانق، والحبوب السكرية، والصودا، لأنها قد تسرع أمراض القلب والدماغ