وكانت فيسبوك قد أعلنت، الاثنين، عن شعار جديد لتمييز الشركة عن تطبيقاتها للتواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وواتساب.

وكتب دورسي على تويتر ساخرا من شعار فيسبوك الجديد: "من تويتر إلى تويتر"، في إشارة إلى عدم جدوى الشعار.

وتأتي التغريدة الأخيرة كحلقة جديدة في مسلسل هجوم وانتقاد دورسي شبه الدائم لفيسبوك وسياسات مديره التنفيذي، مارك زوكربرغ.

ودورسي كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن حظر بث الإعلانات السياسية على تويتر على خلاف موقف فيسبوك من نفس النوعية من الإعلانات.

وأكد دورسي أن موقف تويتر لا يتعارض مع حرية التعبير، وهي الحجة الذي يرتكز عليها فيسبوك في دعمه لنشر الإعلانات السياسية.

وفي وقت سابق، أعرب دورسي عن رفضه الصريح للانضمام إلى مشروع عملة فيسبوك الرقمية المسماة "ليبرا".