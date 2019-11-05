وقال خلال حضوره، الثلاثاء، إطلاق مجموعة التكنولوجيا المتقدمة "إيدج"، إن التكنولوجيا تشكل ركيزة أساسية من ركائز بناء قدرات الدولة وتحقيق تطلعاتها، بما تقدمه من حلول وأدوات ووسائل تسهم في إنجاز الأهداف، وتخطي التحديات، وتوظيف الفرص المتاحة.

وأشار الشيخ محمد ين زايد إلى أن الإمارات تسعى بإرادة قوية، وجهود حثيثة، وخطى واثقة، ومقومات متنوعة إلى ترسيخ مكانتها، بوصفها أحد مراكز التكنولوجيا المتقدمة، ومقرا لأهم المطورين والمختصين والباحثين بهذا المجال الحيوي الواعد.

وتهدف مجموعة "إيدج" إلى تطوير القدرات في جوانب عديدة من الصناعات "ابتداء من الابتكارات الريادية في قطاع الدفاع ذي الاستثمارات الضخمة مع تخصيص الأولوية للأمن الوطني".

وتجمع "إيدج" بين أكثر من 25 مؤسسة، منها شركات تابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية، ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات وتوازن القابضة، ومؤسسات مستقلة أخرى.

وفي كلمة له، قال فيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في "إيدج": "إن المجموعة ستستثمر بشكل مكثف في مختلف مناحي البحث والتطوير، وستتعاون تعاوناً وثيقاً مع العاملين في الخطوط الأمامية على تصميم وتطبيق الحلول الناجعة التي تعالج التحديات العالمية الحقيقية".

وأضاف أن "الحل يكمن في مواجهة تحديات الحرب الهجينة، في الجمع بين الابتكارات الصادرة عن القطاع التجاري والقطاع العسكري، وبناءً على تأسيسها وفق رسالة جوهرية تقضي بتطوير القطاع العسكري الذي قد يعيقه الروتين الرسمي عموماً، فإن مجموعة إيدج تسعى إلى جلب المنتجات إلى السوق بسرعة أكبر وبأسعار أقل".

وبغرض الإسهام في نمو التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، ستقيم مجموعة إيدج شراكات أعمق مع متعهدي قطاع الدفاع، وصانعي المعدات الأصلية الرائدين على مستوى العالم، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوساط الأكاديمية على حد سواء".

كما ستسعى إلى تسريع وتيرة الابتكارات من خلال جذب صفوة خبراء القطاع وأصحاب الكفاءات من حول العالم من أجل المساعدة في تطوير باقة واسعة من المنتجات العصرية بدءا من وضع التصورات وانتهاء ببناء القدرات في مجالات شتى عن طريق قطاعاتها الأساسية الخمسة.

وتعتزم المجموعة تطبيق تقنيات متقدمة مثل القدرات ذاتية التحكم والأنظمة المادية السيبرانية وإنترنت الأشياء وأنظمة الدفع المتطورة، وعلم الروبوتات والمواد الذكية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي في مختلف منتجاتها وخدماتها.