ويتخذ التصميم الجديد شكلا حلزونيا باللونين الأزرق والأخضر مع خلفية بيضاء، وجاء الشكل الجديد لشعار "مايكروسوفت إيدج" على صورة الحرف e باللغة الإنجليزية.

وقال الصحفي المتخصص في الشؤون التقنية توم وارن، في تغريدة على "تويتر" إن مايكروسوفت توصلت إلى هذا الشعار في عيد الفصح، حيث أشركت موظفيها في العملية البحث عن "لوغو جديد".

لكن كثيرين اعتبروا أن شكل الشعار الحالي يشبه شعارا تجاريا خاصة بمسحق الغسيل "تايد بودز".

ونشر مغرد صورة تجمع شعار تصفح مايكروسفت الجديد، وشعار المسحوق، وأرفق الصورة بتعليق: "سنطلق على اللوغو الجديد اسم مايكروسوفت تايد بودز".

ورأى آخرون أن الشعار الجديد للمتصفح الشركة الأميركية يشبه إلى حد ما شعار متصفح "فايرفوكس".