وقال المصدر إن السن جرى تسجيله كأطول سن في العالم، حيث بلغ طوله نحو 3.72 سنتيمتر.

وأوضح أن الطبيب ماكس لوكاس، من مدينة أوفنباخ الألمانية، اقتلع السن عام 2018، من فم مريض، كان يشتكي من صداع شديد وألم في أسنانه.

ورغم أن الجزء البارز من السن بدا عاديا وليس ضخما، فإنه كان يخفي جذرا عميقا تحت خط اللثة.

وكشفت "يونايتد برس إنترناشيونال" أن الطبيب الألماني تسلم شهادة من موسوعة "غينيس"، الثلاثاء، وقال إنه يخطط لعرضها بشكل واضح في مكتبه.

وأوضح لوكاس أن الأمر استغرق حوالي عام لإرسال الأوراق المطلوبة إلى "غينيس"، للحصول على الرقم المعترف به عالميا.

