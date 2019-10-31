وكتب دورسي في تغريدة على تويتر: "اتخذنا قرارا بوقف كل الإعلانات السياسية على تويتر على الصعيد العالمي. نعتقد أن الوصول للرسالة السياسية يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء"، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف أن الخطوة تهدف "لتفادي نشر المعلومات المضللة والمزيفة، الأمر الذي أخذ بالتزايد بسرعة فائقة وعلى نطاق واسع وبأساليب ماكرة".

ولفت المسؤول في تويتر، إلى أنه سيتم إعلان مزيد من التفاصيل الخاصة بالسياسة الجديدة لموقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالإعلانات السياسية، قبل يوم 15 نوفمبر.