وخضع الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربرغ، لاستجواب نواب أميركيين وآخرين من الاتحاد الأوروبي، بشأن كيفية حصول شركة "كمبردج أناليتيكا" للاستشارات على البيانات.

وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد أمر بالغرامة "الصغيرة والرمزية" العام الماضي، بعدما قال إن بيانات مليون مستخدم بريطاني على الأقل كانت من بين المعلومات التي جمعتها "كمبردج أناليتيكا" واستخدمت لأغراض سياسية.

وذكرت الجهة المنظمة المعنية بحقوق المعلومات في بريطانيا، الأربعاء، أن إسقاط "فيسبوك" لالتماسها وموافقتها على دفع الغرامة، "لم يصاحبه إقرار بالمسؤولية".

وقال نائب مفوض المكتب، جيمس ديبل جونستون: "كان مبعث القلق الرئيسي لدى مكتب مفوض المعلومات، هو تعرض بيانات مواطنين بالمملكة المتحدة لخطر جسيم".

وأضاف: "يسرنا سماع أن فيسبوك اتخذت، وستواصل اتخاذ، خطوات مهمة للالتزام بالمبادئ الأساسية لحماية البيانات"، وفقما ذكرت وكالة "رويترز".