وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون في كلية الطب بجامعة نيويوركو، نشرت تفاصيلها صحيفة "واشنطن بوست"، أن مكان سكن الأطفال وقربه من مطاعم الوجبات السريعة، له تأثير كبير في تعرضهم لزيادة الوزن والسمنة.

ووجد الباحثون أن 20 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-18 عاما في نفس الحي، أصبحوا يعانون السمنة، فيما عانى 38 بالمئة من زيادة الوزن.

وقالوا إن الأرقام انخفضت، كلما ابتعد سكن الأطفال عن المطاعم التي تقدم طاعما غير صحي.

وأوضح الباحث المشرف على الدراسة براين إلبيل، أن الدراسة تظهر تأثيرا جديدا لما يعرف بالبيئة الغذائية على الصحة العامة.

وتتبع الباحثون في الدراسة، منذ عام 2007، حالات طلبة في مدارس بولاية نيويورك، مثل أوزانهم وعاداتهم الغذائية وعناوين منازلهم، لمعرفة المسافة بينها وبين مطاعم الوجبات السريعة، والمتاجر التي تبيع أطعمة صحية أو غير صحية على حد سواء.