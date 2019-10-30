وبحسب سامسونغ التي كشفت عن هاتفها في فعالية أقامتها بشيكاغو الأميركية، فإن الهاتف يناسب العاملين في مجالات مثل وكالات تطبيق القانون وفنيي الخدمة الميدانية والنقل والبناء.

ووفق ما ذكر موقع "جي إس إن أرينا" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن الهاتف يدعم شاشة بقياس 5.1 إنشات بدقة 2560×1440 بكسل، كما أنه زوّد بمعالج من نوع Exynos 9810 ثماني النوى، يشبه ذلك الموجود بهاتف "غالاكسي إس 9".

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، فإن الهاتف يدمج ذاكرة وصول عشوائية 4 غيغابايت، في حين تبلغ سعة التخزين الداخلية 64 غيغابايت قابلة للزيادة حتى 512 غيغابايت عن طريق بطاقة ذاكرة.

كذلك زوّد الهاتف بحساس بصمة، وبطارية سعة 4500 ميلي أمبير/ ساعة، وكاميرتين أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وخلفية بدقة 12 ميغابكسل.

ويعد الهاتف مقاوما للملوحة والرطوبة والغبار وأشعة الشمس والصدمات الحرارية، كما أنه يتمتع بمعيار IP68 الخاص بمقاومة الماء لعمق يصل إلى متر ونص ولزمن يبلغ نصف ساعة.

جدير بالذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تحدد سعر هاتفها أو موعد طرحه في الأسواق.