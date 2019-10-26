ونشر موقع "سي نت" المختص بأخبار التكنولوجيا، صورة للنموذج الخاص بالهاتف الجديد، بعد أن نشر في مطلع العام الجاري نماذج أخرى لـهواتف قابلة للطي تسعى الشركة لإنتاجها.

والمثير في الهاتف الجديد، أنه على عكس الأجهزة المشابهة التي كشفت عنها الشركات الأخرى، هو قابليته للانثناء مرتين، ليشكل ما يشبه حرف "Z" بالإنجليزية.

وعند فرد الهاتف بالكامل، فإن حجم شاشته يصل إلى 10 بوصات، أما عند طيه بالكامل فإنه يشبه الكتاب، مع وجود جهة أقل سمكا من الأخرى.

وكان موقع "سي نت" قد نشر في السابق، صورا توثق أجهزة مختلفة قابلة للطي تسعى الشركة لإنتاجها، منها جهازان لوحيان وهاتفان وجهاز آخر يتحول إلى ما يشبه الساعة، حيث يتم ارتداءه حول المعصم.

وسبق لشركة "تي سي إل" أن قالت إنها تسعى لطرح أجهزتها القابلة للطي بحلول عام 2020.