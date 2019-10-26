وبدأ 3200 طالبا بتقديم طلبات الالتحاق إلى الجامعة، بمن فيهم 1681 طالبا محتملا شارفوا على استكمال طلباتهم، فيما استكمل 234 طالبا تقديم طلباتهم، وذلك في غضون أسبوع واحد فقط منذ إطلاق الجامعة في 16 أكتوبر الجاري.

وتأتي النسبة العظمى من الطلبات من دول الإمارات والسعودية والجزائر ومصر والهند والصين.

وحول هذا الاهتمام الكبير بالجامعة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "الاهتمام الكبير بالتسجيل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يعد مؤشرا مشجعا، خاصة أنه يأتي في وقت قياسي ومن مختلف أنحاء العالم".

وأضاف: "يؤكد هذا الإقبال الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة حول أهمية الاستثمار في الإنسان، وتمكينه بالعلم والمعرفة لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه العالم، ومواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي مركزا عالميا للابتكار والتعليم العالي".

وقال البروفيسور السير مايكل برادي الرئيس المؤقت للجامعة: "يسعدنا أن نشهد هذا الاهتمام القوي من الطلاب بمجرد الإعلان عن إطلاق الجامعة، الأمر الذي يؤكد مجددا على صحة قناعتنا بأهمية تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كأول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي. ستكرس الجامعة جهودها لتدريب رواد المستقبل في هذا المجال، إلى جانب تعزيز دورها كهيئة عالمية المستوى في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي".

وستقدم الجامعة برامج ماجستير العلوم، والدكتوراه في المجالات الرئيسية للذكاء الاصطناعي، التي تشمل تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية، كما سيكون هناك تعاون مع واضعي السياسات والشركات من جميع أنحاء العالم حتى يتم تسخير الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول كقوة قادرة على إحداث تحول إيجابي.

وستقدم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لجميع الطلبة المقبولين منحة دراسية كاملة، بالإضافة إلى مجموعة مزايا مثل مكافأة شهرية وتأمين صحي وإقامة وسكن.

وستعمل الجامعة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لتأمين التدريب للطلبة ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل بعد التخرج.

يشار إلى أن الدفعة الأولى من الطلبة ستباشر برامجها الدراسية في حرم الجامعة بمدينة مصدر، في سبتمبر 2020.