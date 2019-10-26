وقال مايكل داربي الذي اكتشف هذه الخنفساء الصغيرة من رتبة خنافس العنكبوت، من بين 22 صنفا في مجموعة المتحف: "اخترت هذا الاسم لأنني معجب فعلا بعمل الناشطة الشابة وأردت أن أنوّه بمساهمتها الاستثنائية" في "رفع الوعي بالمسائل البيئية".

ولا يتخطى طول "نيلوبتوديس غريتاي" الميليمتر الواحد، وهي بدون عينين وأجنحة، وعثر عليها في أراضي نيروبي في الستينيات، وفق ما أوضح المتحف في بيانه.

ولفت ماكس باركلاي المسؤول عن مجموعة الخنافس في المتحف إلى أن هذه الأخيرة لا تزال تضم المئات من أصناف الخنافس التي لم تحدد بعد، وهناك أيضا أنواع في العالم تندثر حتى قبل اكتشافها بسبب تقلص التنوع الحيوي.

وذكر باركلي "من الملائم تسمية الصنف الأجدد باسم شخص بذل جهودا حثيثة للدفاع عن البيئة وحماية الأصناف الهشة"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".