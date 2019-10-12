ويسري قرار منع الدعاية على المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الزبادي والقهوة، طالما كانت محلاة، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الصحة.

ويطبق قرار منع الدعاية للمشروبات، في جميع وسائل الإعلان، سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية، بما في ذلك الإنترنت.

وقال وزير الدولة للشؤون الصحية إدوين تونغ للصحفيين، إن القرار تم اتخاذه بعد استشارة عامة، وبناء على استبيان.

وكشفت وزارة الصحة في سنغافورة أنها سوف تستمر في استطلاع آراء المستهلكين والصناع خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل الإعلان عن إجراءات أخرى لمكافحة السكري.

وعلاوة على ذلك، قالت الوزارة إنها ستطالب مصنعي المشروبات المحلاة، بتوضيح كميات السكر بدقة على العبوات.

وأوضح تونغ أن البلاد لاتزال تدرس إجراءات أخرى أكثر صرامة، منها فرض المزيد من الضرائب على المشروبات المحلاة، أو حتى منع تداولها في الأسواق.