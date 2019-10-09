وذكرت الأكاديمية، في بيان، أن "بطاريات الليثيوم-أيون أحدثت ثورة في حياتنا وتستخدم في كل شيء من الهواتف المحمولة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمركبات الكهربائية".

وأضافت "من خلال عملها وضع الحاصلون على جائزة الكيمياء لهذا العام الأساس لمجتمع لاسلكي خال من الوقود الأحفوري".

ويتسلم الفائزون، جائزة نقدية بقيمة 9 ملايين كرونة (918000 دولار) وميدالية ذهبية وشهادة، في حفل أنيق في ستوكهولم في 10 ديسمبر، وهو ذكرى وفاة نوبل عام 1896، مع 5 فائزين آخرين بجوائز نوبل، فيما يتم تسليم الجائزة السادسة وهي جائزة السلام في أوسلو بالنرويج في نفس اليوم.

وفيما يلي لائحة بأسماء الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء خلال الأعوام العشرة الأخيرة:

2019.. جون غوديناف (الولايات المتحدة) وستانلي ويتينغهام (بريطانيا) وأكيرا يوشينو (اليابان)

2018.. فرانسيس إتش. أرنولد وجورج ب. سميث (الولايات المتحدة) وغريغوري ب. وينتر (بريطانيا)

2017.. جاك دوبوشيه (سويسرا) وجواكيم فرانك (الولايات المتحدة) وريتشارد هندرسون (بريطانيا)

2016.. جان بيار سوفاج (فرنسا) وج. فرايرز ستودارت (بريطانيا) وبرنارد ل. فيرينخا (هولندا)

2015.. توماس ليندال (السويد) وبول مودريش (الولايات المتحدة) وعزيز سنغر (تركي-أميركي)

2014.. إريك بيتزيغ ووليام مورنر (الولايات المتحدة) وشتيفان هيل (ألمانيا)

2013.. مارتن كاربلوس (أميركي-نمساوي) ومايكل ليفيت (أميركي-بريطاني) وآرييه ورشيل (أميركي-إسرائيلي)

2012.. روبرت ليفكوفيتز وبريان كوبيلكا (الولايات المتحدة)

2011.. دانييل شيختمان (إسرائيل)

2010.. ريتشارد هيك (الولايات المتحدة) واي إيتشي نيغيشي وأكيرا سوزوكي (اليابان)