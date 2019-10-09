فقد تقدم نيكولاس موري، وهو مريض قال إن عقار "ريسبيردال" الذي يعالج مرض الفصام والاضطراب الثنائي القطب، تسبب في نمو صدره، بشكوى أمام محكمة فيلادلفيا ضد جونسون آند جونسون" وشركتها الفرعية "يانسن" لصناعة الأدوية.

وردّت "جونسون آند جونسون"، التي تنوي الطعن على القرار في بيان، أن المبلغ "غير متناسب بشكل كبير" مقارنة بالتعويض المبدئي المحدد بمبلغ 680 ألف دولار، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واتهمت الشركة المحكمة بمنع فريق الدفاع من تقديم "أدلة أساسية" موجودة على التعريف المرفق بعبوات "ريسبيردال".

وتواجه "جونسون آند جونسون" سلسلة من الشكاوي في محاكم الولايات لفشلها في التحذير بشكل مناسب من تأثير هذا العقار، خصوصا في بنسلفانيا وكاليفورنيا وميزوري.