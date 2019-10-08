وكتبت شركة سوني على موقعها للدعم التقني لأجهزة بلايستيشن: "لن يتم توفير فيسبوك بعد الآن كمنصة لمشاركة فيديوهات أو لقطات أو صور أو تفاصيل لبطولات أو حتى روابط لبث المواجهات".

وبحسب مواقع متخصصة، فإن مستخدمي "بي إس 4" لن يتمكنوا أيضا من الحصول على الصور من حساباتهم على فيسبوك، علما أن خاصية الربط مع فيسبوك متوافرة منذ ظهوره عام 2013.

وعلى الرغم من عدم صدور أي توضيح من سوني بخصوص هذا القرار، فإن مواقع متخصصة أرجعته إلى التغييرات التي أدخلها موقع فيسبوك على آليات مشاركة بيانات مستخدميه بعد فضيحة كامبرديج أنالتيكا.

يشار إلى أنه من المنتظر أن تطرح شركة سوني تحديثا برمجيا لأجهزة "بلايستشن 4" بعد أيام، من شأنه أن يوفر المزيد من الوظائف الجديدة للمستخدمين.