وعرضت هواوي سيارة أودي إي ترون، التي تقوم الشركة بتزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالكامل.

ومن المزايا التي جذبت أنظار الحاضرين غياب المرآة الجانبية في السيارة، والتي تعتمد على كاميرا صغيرة من الجوانب، تعكس صورة على شاشة مثبتة على زجاج السيارة الجانبي، عوضا عن المرآة الجانبية.

وكشف المدير التنفيذي لمجموعة هواوي لقطاع المشاريع والمؤسسات في الشرق الأوسط، علاء الشيمي، لـ"سكاي نيوز عربية"، عن تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي انتدبتها الشركة في السيارات.

وقال الشيمي إن الذكاء الاصطناعي من هواوي سيربط السيارات بالكاميرات المثبتة في الشوارع، التي ستبلغ نظام السيارة بوجود أجسام خطرة أو غريبة في الشارع، مما سيؤدي بالسيارة لاتخاذ التصرف الصحيح.

كما سيتيح الذكاء الاصطناعي الجديد للسائق عدم التوقف للإشارات الحمراء في الشارع، حيث سيقوم نظام هواوي بتحديد السرعة المناسبة وقياس توقيت الإشارات الحمراء حتى يتم تجنبها.

هواوي والقردة المهددة بالانقراض

ومن ناحية أخرى، أطلقت هواوي مبادرة بيئية تتمثل بنشر هواتف قديمة مزودة بشرائح ذكاء اصطناعي في الغابات، تجمع البيانات وترسل التحذيرات في حال اكتشاف خروقات بيئية.

وقال الشيمي إنه باستخدام الذكاء الاصطناعي في الشرائح المنشورة في الغابات، سيتم التقاط أصوات أنواع معينة من القردة المهددة بالانقراض في كوستاريكا، وتحديد حالة القرد من الصوت لحمايته.

كما يتم التقاط أصوات قطع الأشجار والأدوات الحادة في الغابات الممطرة، حيث سيقوم الجهاز بإرسال تحذير للحكومة وتحديد موقع استخدام الأدوات المضرة بالبيئة.