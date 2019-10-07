وجذبت السيارة العصرية من نوع "بي إم دبليو" الأنظار خلال معرض جايتكس التقني، وأثارت التساؤلات حول طريقة مساهمتها بجمع البيانات في دبي.

وتتضمن السيارة الجيومكانية نظام القيادة الذاتية، الذي يتكون من أجهزة ليزرية عالية الدقة، وحساسات متكاملة لتوجيه السيارة حسب الطرق الملاحية المخطط لها.

كما تستخدم السيارة تكنولوجيا العين المتحركة، وهي عبارة عن كاميرا جيومكانية يتم من خلالها تحديد أماكن وأنواع المعالم في المدينة، وجمع المعلومات الجيومكانية بدقة متناهية باستخدام تكنولوجيا تعليم الآلة والذكاء الاصطناعي الجيومكاني.

وأشارت مريم المهيري، مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي، إلى أن هذه السيارة تمثل خطوة في بناء دبي للمستقبل.

وقالت المهيري: "الفرق في هذه السيارة أنها تتيح عملية مسح الشوارع وتسجيل البيانات أوتوماتيكيا، من دون أن يقوم أي موظف بتفريغ البيانات بنفسه".

وتوفر السيارة الجيومكانية خرائط تختلف عن خرائط غوغل، حيث تستطيع الوصول لمناطق لا تستطيع الوصول إليها الخرائط العادية لدواع أمنية، كما أنها تتسم بدقة أعلى لأنها تسجل جميع مكونات الطرق على عكس خرائط غوغل.

ويتوقع أن يتم إدراج السيارة ذاتية القيادة لشوارع دبي قريبا، حيث تعد إضافة ثورية في عالم تجميع البيانات.

وتعتبر السيارة الجيومكانية بمنظومتها الثورية، آخر الخطوات التي تتبعها دبي نحو بناء مدينة المستقبل الرقمية والتي تعتمد على قاعدة معلومات ونماذج جيومكانية ثلاثية الأبعاد، ذات دقة وحداثة عالية.