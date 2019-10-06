ويتوقع أن يزور المعرض، الذي قدم في السابق سيارات طائرة وروبوتات متحدثة، 100 ألف شخص من حول العالم، خلال أيامه الخمسة.

ويشهد المعرض، الذي ينتظم على مدى 5 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، أحدث التقنيات الرقمية التي من شأنها تغيير نمط حياة الناس.

ويعرض المشاركون أهم الحلول الذكية القادرة على خدمة الإنسان، وتسهيل منظومة العمل، في إطار عالم التقنيات والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.

ويسلط المعرض في دورته لهذا العام، الضوء على تقنية الجيل الخامس (5G)، التي قد تغير عالم الاتصالات والتكنولوجيا في المنطقة والعالم بشكل عام.

كما سيكون لأنظمة المواصلات المستقبلية نصيب من الحدث الكبير، خاصة السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

وسيكشف المعرض عن أحدث التطورات في مجال الذكاء الصناعي، وخاصة الروبوتات التي يزداد استخدامها في مجالات الحياة عاما بعد عام.

ومن المتوقع أن تكون المدن الذكية من أهم مكونات "جايتكس 2019"، حيث سيتم استعراض التطور التكنولوجي المتداخل في المدن العالمية، التي تشهد تحولا تقنيا هائلا في الأعوام الأخيرة.

وتشارك 32 جهة حكومية وأكاديمية في أبوظبي تحت مظلة منصة حكومة أبوظبي في فعاليات المعرض، تحت إشراف وتنظيم هيئة أبوظبي الرقمية، انطلاقا من دورها الريادي كهيئة حكومية معنية بقيادة المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي.