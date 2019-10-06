وأصابت الأعطال المذكورة الملايين من أجهزة "آيفون" من طرازي "6" و"6 إس"، وتؤدي إلى توقف هذه الأجهزة فجأة عن العمل وبشكل تام.

وحسب تقرير لمجلة "فوربس" الأميركية، فإن الأعطال تصيب الأجهزة التي تم تصنيعها مؤخرا، لا تلك التي صدرت عامي 2014 و2015 وقت إطلاق هاتفي "آيفون 6" و"آيفون 6 إس" على الترتيب.

وتقول "أبل" في موقع الدعم الخاص بها إن الأجهزة قد لا تعمل، و"إذا كنت تعتقد أنك واجهت هذه المشكلة يرجى استخدام مدقق الرقم التسلسلي أدناه لمعرفة ما إذا كان جهازك مؤهلا للإصلاح مجانا".

لكنها أكدت أن المستهلك قد يتحمل كلفة إصلاح عيوب أخرى قد تؤثر على عمل الهاتف، مثل كسور الشاشة، وذلك قبل تقديم الخدمة المجانية.

وكشفت الشركة الأميركية العملاقة أنها ستفتح تحقيقا جادا بشكل الأعطال الأخيرة، لا سيما في سلسلة موردي قطع أجهزة "آيفون" التي يتم تصنيعها في أكثر من موقع.

وتقدم "أبل" برنامج إصلاح مجاني للعيوب المذكورة، يسري لمدة عامين من الآن.