ويبلغ طول اليخت 112 مترا، وبمقدوره بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 17 عقدة، ضمن مسافة 3750 ميل بحري، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وبحسب المصمم ساندر سينوت، فإن التحدي الأبرز أمامهم تمثل في الدمج بين الفخامة الفائقة لليخت والتقنيات الصديقة للبيئة المدمجة فيه مثل الهيدروجين السائل والخلايا الهيدروجينية.

وسيعتمد اليخت على وحدتي تخزين عملاقتين سعة 28 طنا، يتم حفضها في درجة حرارة تبلغ 253 تحت الصفر، ويتم تحويل الهيدروجين المسال إلى طاقة كهربائية بفضل خلايا وقود تبادل البروتون، التي تحوّل الطاقة الكيميائية المتحررة أثناء التفاعل للهيدروجين والأوكسجين لطاقة كهربائية.

وتوجه الطاقة بعد ذلك إلى ألواح التحكم في اليخت، لتوزيعها من أجل الدفع وتشغيل الأنظمة الأخرى المستخدمة.

وإلى جانب التقنيات المتطورة في اليخت الذي يضم 5 طوابق، فإنه يتميز بالتصميم الأنيق الفاخر، وتوفيره للعديد من التسهيلات الخدمية مثل بركة سباحة ومنصة هبوط هيلوكوبتر ومنتجع صحي، بالإضافة إلى غرف مساج ويوغا.