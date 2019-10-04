وأشارت المراكز إلى أن هذا العدد مقارنة بوجود 805 حالات إصابة الأسبوع الماضي.

ولم يربط المحققون حتى الآن بين الأمراض وأي منتج أو مكون بعينه لكنهم أشاروا إلى زيوت في السجائر الإلكترونية تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول وهو من أحد مكونات الماريجوانا.

وأوصت المراكز الأسبوع الماضي بوقف استخدام السجائر الإلكترونية التي تحتوي على هذا المكون.