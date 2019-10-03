وورد وسم #هزاع_المنصوري في 18 ألف تغريدة، فيما تزداد التغريدات بمعدل ألف تغريدة كل 10 دقائق، بعد وصوله إلى الأرض.

وبدأت مراحل الهبوط من محطة الفضاء، بإغلاق مدخل المركبة، ثم انفصالها. وبعدها دخلت المركبة الغلاف الجوي، قبل انفصال وحداتها.

ثم جرى فتح المظلات وإطلاق المحرك للهبوط السلس، قبل لمس المركبة الأرض.

وهبط المنصوري رفقة رائد الفضاء الأميركي نيك هايغ ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين، بسلام في النقطة المحددة، حيث باشر الخبراء في استقبال الرواد بإجراءات السلامة الصحية.

وشوهد المنصوري وهو رافعا علامة النصر ومتوشحا بعلم الإمارات بعد خروجه من الكبسولة الفضائية.

وغرد المنصوري قبل بدء رحلة الهبوط قائلا: "نكاد ننفصل عن محطة الفضاء الدولية. تحد آخر يجول في الأرجاء. بخوف طمأنه الفخر، سأعود مسلما صنيع زايد لأرضه. لم ننته ولن ننتهي سنعود لنفتتح طريقنا الذهبي إلى الفضاء، لتتألق النجوم بأسمائنا، ولنعيد مجد رواد الفضاء العرب مرة أخرى".

وانطلق المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء الماضي، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.

وقضى المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.