وسيعود المنصوري إلى الأرض، برفقة رائد الفضاء الأميركي نيك هايغ ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين.

وتبدأ مراحل الهبوط من محطة الفضاء، بإغلاق مدخل المركبة، ثم انفصالها. وبعدها تستعد المركبة لدخول الغلاف الجوي، قبل انفصال وحداتها.

وبعدها، يجري فتح المظلات وإطلاق المحرك للهبوط السلس، قبل لمس المركبة الأرض.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، على حسابها الرسمي في تويتر، إنه "تم تأكيد انفصال المركبة عن محطة الفضاء"، مضيفة "طاقم الرحلة انطلق بنجاح في حدود 3:37 بالتوقيت المحلي".

هذا ومن المتوقع أن تهبط المركبة في كازاخستان عند 2:59 مساء الخميس بتوقيت الإمارات.

وانطلق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء الماضي، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.

وقضى المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.