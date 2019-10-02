وسيغادر رائد الفضاء الإماراتي محطة الفضاء الدولية على متن المركبة "سويوز"، التي ستتوجه إلى الأرض عند 11:35 صباحا، ومن المتوقع أن تهبط المركبة في كازاخستان عند 2:59 مساء الخميس بتوقيت الإمارات.

وسيعود المنصوري إلى الأرض، برفقة رائد الفضاء الأميركي نيك هايغ ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين.

وانطلق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء الماضي، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.

وقضى المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.

ومنذ وصوله إلى المحطة، حرص هزاع المنصوري على التقاط عدد من الصور من داخل وخارج محطة الفضاء الدولية، ومشاركتها مع متابعين على حساباته الرسمية في المواقع الاجتماعية.

ونشر أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية، الثلاثاء، صورة من الفضاء لدولة الإمارات مع تعليق: "من أسعد رائد فضاء إلى أسعد شعب، هنا التاريخ.. هنا الإمارات من الفضاء".