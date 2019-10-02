وقال المنصوري في تعليقه المرفق مع الصورة التي نشرها على حسابيه بموقعي "تويتر" و"إنستغرام": "صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا من طرف متابعي هزاع، الذين أبدوا إعجابهم وبمنظر مكة المكرمة من الفضاء.