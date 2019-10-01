ولكن الشركة الصينية العملاقة أعلنت من مدينة ميونيخ الألمانية رسميا عن طرح سلسلة الهاتف الذكي الجديد، وتم الإعلان عن سعره في أوروبا.

ومع ذلك، لا توجد معلومات عن موعد طرح الهواتف للبيع في الأسواق، وعلى الأرجح، لأن هواوي ترغب في حل مشكلة غوغل قبل طرح سلسلة هواتف "ميت 30" دوليا.

ومع ذلك، ففي الصين يتعلق الأمر بالعمل المعتاد لشركة هواوي، حيث تم طرح أجهزة "ميت 30" و"ميت 30 برو" للبيع يوم الخميس الماضي.

ووفقا لشركة هواوي، فقد تم بيع مليون وحدة في غضون 3 ساعات فقط.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن التحقق من الأرقام التي أعلنتها شركة هواوي، لكونها شركة خاصة، فإن صور الحشود في متجر شينزن الرئيسي الجديد لهواوي تكشف عن طوابير طويلة واكتظاظا كبيرا للراغبين في شراء الجهاز.

علاوة على ذلك، فقد نفد المخزون في موقع تاوباو الصيني، للتسوق عبر الإنترنت، في الوقت الحالي، والموديلات المستوردة من "ميت 30" معروضة للبيع في هونغ كونغ بزيادة قدرها 1500 دولار هونغ كونغ، وهي مؤشرات على تفوق الطلب على العرض.

ويعد بيع مليون وحدة في أقل من أسبوع أمرا مثيرا للغاية، لكن ربما لا يكون ذلك مفاجئا نظرا لشعبية هواوي في بلدها الأم، والتي زادت فقط بعد "الدراما الأميركية" الأخيرة، وهي جزء من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ يشعر بعض المواطنين الصينيين بأن شركة هواوي تتعرض لمعاملة غير عادلة من قبل الإدارة الأميركية، وبالتالي يريدون إظهار دعمهم من خلال إظهار مشاعر وطنية.

ووفقا لشركة الأبحاث "كناليس"، قامت هواوي بشحن 37.3 مليون هاتف في الصين في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة 31 في المئة عن عام 2018.

وفي الواقع، كانت هواوي العلامة التجارية الوحيدة التي زادت مبيعاتها هذا العام مقارنة بالعام السابق في الصين، مقابل تراجع مبيعات أبل وشياومي وأوبو وفيفو هذا العام مقارنة بأرقام 2018.