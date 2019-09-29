وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي السبت، في كلمة على الهواء مباشرة من مكان انطلاق المركبة بالقرب من الطرف الجنوبي لتكساس، إنه من المتوقع أن تقلع المركبة "ستار شيب" للمرة الأولى في غضون نحو شهر أو شهرين وتصل إلى 65000 قدم (19800 متر) قبل العودة مرة أخرى إلى الأرض.

وأوضح ماسك أنه من الضروري أن تكون هناك إمكانية لإعادة استخدام المركبة، ومن المهم اتخاذ خطوات لتوسيع الوعي خارج كوكبنا.

وتابع حشد من الناس ماسك وهو يتحدث من أمام المركبة الفضائية الضخمة، التي لها واجهة معدنية عاكسة.

وذكر ماسك أن، السبت، يصادف الذكرى الحادية عشرة لوصول مركبة سبيس إكس إلى مدارها للمرة الأولى.