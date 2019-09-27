والسجائر الإلكترونية مسؤولة عن إصابات كثيرة منتشرة في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، بحسب مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها.

وجاء في الحصيلة الأخيرة الصادرة عن هذه المراكز أن 12 شخصا توفوا في 10 ولايات أميركية.

وأشارت السلطات إلى 805 حالات مؤكدة أو مرجحة لمرضى يعانون من مشكلات رئوية مرتبطة باستهلاك سجائر إلكترونية في 46 ولاية ومنطقة أميركية.

وتؤكد السلطات الصحية الفيدرالية أن كل الأشخاص المصابين استخدموا سجائر إلكترونية، لكنها لم تتمكن بعد من تحديد أسباب هذه المشكلات الرئوية.

ولم تسمح التحقيقات بعد بمعرفة الماركة المعنية أو المنتج المحدد.

إلا أن التحقيقات الأولية في بعض الولايات تشير إلى أن غالبية عبوات السجائر الإلكترونية المستخدمة كانت تحوي مادة "تي اتش سي" المنشط الرئيسي في القنب.

ويتم شراء هذه العبوات في غالب الحالات من تجار في الشارع، أو عبر الإنترنت، إذ أن القنب غير مشروع في جزء من الولايات المتحدة.