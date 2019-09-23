فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة غوغل عن خطط الشركة للتوصل إلى أكبر صفقة تتعلق بالطاقة المتجددة في تاريخ شركته.

وقال سونداري بيتشاي إن صفقة الطاقة النظيفة ستتضمن 18 اتفاقية منفصلة لتزويد غوغل بالطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف أنحاء العالم.

وبهذا ستنمو "محفظة الطاقة النظيفة" التابعة لشركة غوغل بنسبة 40 في المئة، ويمنح الشركة إمكانية الحصل على طاقة إضافية نظيفة تصل إلى 1.6 غيغاواط، أو ما يعادل قدرة مليون من أسطح المنازل الشمسية.

يشار إلى أن غوغل أصبحت أكبر مشتر للكهرباء المتجددة من خلال مطابقة الطلب الهائل على الطاقة في عملياتها العالمية ومراكز البيانات مع الكهرباء المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان.

وقالت غوغل إنها أصبحت في العام 2017 أول شركة من حيث الحجم تضاهي 100 في المئة من استهلاكها من الكهرباء مع مصادر الطاقة المتجددة، بعد شراء أكثر من 7 مليارات كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وحققت الأمر نفسه العام الماضي، ويتوقع أن تتمكن من تحقيق النتيجة ذاتها في العام الجاري.

وبمجرد توقيع أحدث الصفقات، سيبلغ إجمالي اتفاقيات توريد الكهرباء إلى غوغل مع مطوري الطاقة المتجددة 5.5 غيغاواط.

وقال بيتشاي إن أحدث حزمة من الصفقات "ستحفز إنشاء بنى طاقة تحتية جديدة تتجاوز قيمتها ملياري دولار"، بما في ذلك ملايين الألواح الشمسية ومئات توربينات الرياح منتشرة عبر 3 قارات، مضيفا "نحن لا نشتري الطاقة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية الحالية، بل نلتزم بالتزامات شراء طويلة الأجل تؤدي إلى تطوير مشاريع جديدة".

وأشار بيتشاي إلى أن ربط الطاقة المتجددة الإضافية بالشبكات التي نستهلك منها الطاقة يعد عنصرا حاسما للوصول إلى الطاقة النظيفة الخالية من الكربون على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع".

الجدير بالذكر أن ما يقرب من نصف استثمارات غوغل الجديدة في مجال الطاقة المتجددة سيتم تنفيذها في أوروبا، بما في ذلك عدد من المشاريع في فنلندا والسويد وبلجيكا والدنمارك.

وتشمل الصفقة الاستثمار في ولايات نورث كارولينا وساوث كارولينا وتكساس، بالإضافة إلى مشروعات أصغر في أميركا الجنوبية لتشغيل مركز بيانات غوغل الموجود في تشيلي.