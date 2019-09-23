وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن كارين تثير رياحا تبلغ سرعتها القصوى 65 كيلومترا، وهي في طريقها للمرور قرب أو فوق بورتوريكو وجزر فيرجن يوم الثلاثاء كعاصفة مدارية.

وبالإضافة إلى الرياح القوية، توقعت التنبؤات هطول أمطار يبلغ منسوبها 15 سنتيمترا في مناطق من بورتوريكو، وعشرة سنتيمترات في مناطق أخرى من الجزيرة، مع تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية.

وكانت بورتوريكو قد نجت من كارثة جديدة محتملة الشهر الماضي، عندما تفادى الإعصار دوريان المنطقة ليمر أمامها ويشيع بعد ذلك دمارا في جزر الباهاما.

وقبل عامين كانت بورتوريكو ما زالت تبدأ في الوقوف على قدميها بعد الإعصار إرما لتتلقى ضربة مباشرة من الإعصار ماريا الذي دمر طرقا وجسورا وترك مناطق كثيرة بالجزيرة بلا كهرباء لشهور.

ولقي نحو 3 آلاف شخص حتفهم في تلك العاصفة التي كانت الأدمى في تاريخ بورتوريكو.