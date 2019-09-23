وسيدعو جونسون خلال كلمة يلقيها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى زيادة الإجراءات العالمية لمعالجة ما يصفه بالتهديد المزدوج للتغير المناخي وفقدان التنوع البيئي.

وسيعلن جونسون أيضا إنشاء صندوق بقيمة 220 مليون جنيه للمساعدة في إنقاذ الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض، مثل وحيد القرن الأسود والفيل الأفريقي ونمر الثلوج والنمر السومطري.

وسيطلق على الصندوق اسم صندوق أيرتون نسبة إلى هرثا أيرتون الفيزيائية البريطانية النشطة في مجال حقوق المرأة، وسيتألف من أموال المساعدات للعلماء والمهندسين البريطانيين والأجانب من أجل تطوير تكنولوجيا جديدة للطاقة النظيفة بالشراكة مع الدول النامية.

وقال جونسون في بيان قبل زيارته لنيويورك "لو أصلحنا ذلك ستتذكر الأجيال المقبلة التغير المناخي على أنه مشكلة قمنا بحلها من خلال العمل العالمي الحازم وقوة التكنولوجيا".

وسيستثمر أيضا صندوق التنوع البيئي، الذي يبلغ حجمه 220 مليون جنيه، في مشروعات مثل التصدي للتجارة غير القانونية في الحياة البرية، من خلال تعزيز فرض تطبيق القانون وتدريب الحراس المكافحين للصيد غير المشروع، ومساعدة المجتمعات على إيجاد بدائل لكسب الرزق.