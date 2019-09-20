تم استخلاص المادة الجينية من عظمة إصبع أنثى تنتمي لفصيلة إنسان دينيسوفان المنقرضة.

فصيلة دينيسوفان عرفت من خلال شظايا عظامها الصغيرة وأسنانها التي تم اكتشافها في كهف دينيسوفا في سيبيريا.

لم تكشف الحفريات الكثير عن الخصائص التشريحية لإنسان دينيسوفان.

أوضح تحليل الحمض النووي أن إنسان دينيسوفان كان يتمتع بوجه أعرض من إنسان نياندرتال وفصيلتنا البشرية، عظام وجه أكثر بروزا من فصيلتنا البشرية لكن بدرجة أقل من إنسان نياندرتال، على سبيل المثال.

الحسابات لم تستطع أن تحدد حجم هذه الاختلافات.

وردت النتائج في تقرير نشر اليوم في مجلة "سل" (الخلية) العلمية.