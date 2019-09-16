وتم اكتشاف عملية تسريب البيانات من قبل باحثين أمنيين في شركة "vpnMentor" وفق ما ذكر موقع "زد دي نت" المتخصص بالأخبار التقنية.

وتضم قاعدة البيانات التي سربت بياناتها ما يقرب من 20.8 مليون سجل مستخدم، أي بيانات إجمالي سكان الإكوادور بما فيهم الأشخاص المتوفين.

وتحتوي قاعدة البيانات على أسماء المواطنين الكاملة، وتواريخ الميلاد، وأماكن الميلاد، وعناوين المنازل، والحالة الاجتماعية، وأرقام الهوية الوطنية، ومعلومات العمل، وأرقام الهواتف، ومستويات التعليم.

وتشمل البيانات المسربة سجلات حديثة يعود تاريخها للعام الجاري، تتضمن سجلات لرئيس البلاد، وحتى جوليان أسانج، الذي حصل على حق اللجوء السياسي من الدولة الصغيرة في أميركا الجنوبية، مع منحه رقم بطاقة هوية وطنية.

كذلك ضمت البيانات المسربة 7 ملايين سجل مالي و2.5 مليون سجل تشمل تفاصيل عن أصحاب السيارات، فضلا عن معلومات من مؤسسة الضمان الاجتماعي الإكوادورية تحتوي أرصدة الحسابات ووظائف أصحابها.