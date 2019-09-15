لكن هذا لن يمنعك من مشاهدة فيديوهات يوتيوب بهذه السمة على أجهزة أخرى، في وقت امتنع فيه الموقع، الذي يملكه ألفابت عن التعليق.

وليس من الواضح حتى الآن سبب توقف يوتيوب لسمة Leanback على الويب، بحسب موقع engadget.

لكن قد يكون ذلك محاولة لثني صناع الأجهزة الإلكترونية عن الالتفاف على هذه السمة على الويب. ومع ذلك، قد يكون الأمر مجرد تحويل لموارد الشركة لأنه أصبح أمام الكثير من المستخدمين الآن إمكانية الوصول إلى هذه السمة عبر أجهزة التلفزيون الذكية وغيرها. وفي هذه الحالات، تكون نسخة الويب على يوتيوب غير فريدة من نوعها.

وربما يستعيض يوتيوب بذلك لبذل المزيد من الجهد في تطبيقات المحلية.