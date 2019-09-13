ولا شك أن اليابان تتقدم على نظرائها بعدة "سنوات ضوئية" في مجال القطارات السريعة التي تعرف باسم "قطار الرصاصة"، وبالتأكيد فإن أحدث قطاراتها ليس استثناء في اليابان.

والقطار الجديد "لافيو"، الذي صممته شركة كازيو سيجيما، الحائزة على جائوزة بريتزكر، من طراز سيبو 001، يعد أحدث حلقة في سلسلة القطارات المتطورة، الذي دخل الخدمة في العاصمة اليابانية طوكيو في مارس الماضي.

ويشمل التصميم "غطاء خارجيا عاكسا فضي اللون" بحيث يمتزج مظهره مع الطبيعة المحيطة به أثناء انتقاله من المدينة إلى الجبال، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية.

وتوفر النوافذ الضخمة المنحنية في صالات الركاب إطلالات بانورامية مذهلة على طول الطريق.

وفي الداخل، تم تجهيز قطار "لافيو" بمقاعد صفراء ناعمة مزودة بمسند رأس قابل للتعديل، بالإضافة إلى طاولة ومسند للذراعين من أجل "توفير شعور يشبه غرفة المعيشة".

أما الإضاءة فتتسم بكونها ناعمة يتم ضبطها على مدار اليوم بحيث تولد جوا مهدئا للركاب.

وقطار لافيو أول تصميم للقطارات من شركة "سيجيما"، التي تم تكليفها بصياغة مفهوم جديد "لم يسبق له مثيل" من شأنه أن يحدد النغمة لإبداعات شركة السكك الحديدية في المستقبل.

وقالت سيجيما في بيان "الفرق الأكثر وضوحا هو أن القطار يمكن أن ينتقل إلى أماكن مختلفة.. حيث يسافر عبر المدينة إلى جبال تشيتشيبو".

وعبرت الشركة عن اعتقادها بأنه سيكون من الجيد أن يكون القطار قادرا على الاستجابة والاندماج في البيئة المحيطة بطريقة ناعمة، مشيرة إلى أنها أرادت صنع قطار يبدو وكأنه "لقمة" في غرفة المعيشة، حيث يمكن للمسافرين الاسترخاء بحرية ويشعرون بدافع للركوب".

ومن الواضح أن الشركة المصممة فكرت بعناية بكل التفاصيل المتعلقة بالقطار لافيو، الذي تصل سرعته إلى 120 كيلومترا في الساعة، فهو يضم 8 عربات مقطورة و422 مقعدا، للسماح للركاب بالشعور بالراحة.

وحتى اسم القطار له معنى خاص، حيث يدل حرف "l" على "المعيشة الفاخرة"، بينما يعني حرف "a" أنه سريع مثل السهم، و"view" واضح تماما.

واستخدم في صبغ الجزء الخارجي من القطار طلاء ألمنيوم طور خصيصا لصالح سكة حديد "سيبو"، التي تخطط لاستبدال جميع القطارات على الخط الفاصل بين إكابوكورو، شمال غرب طوكيو، ومحطة قطارات "سيبو تشيتشيبو" بقطارات "لافيو" بحلول نهاية العام.