وعبر ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين عن القلق بشأن زيادة استخدام القاصرين للسجائر الإلكترونية، ويأتي التحرك في وقت يحقق فيه المسؤولون في عدد من الوفيات وربما مئات من الإصابات بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

وقال وزير الصحة والخدمات البشرية، أليكس آزار، إن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية تعكف بمباركة ترامب على إعداد "وثيقة إرشادية" ستقود إلى حظر كافة نكهات السجائر الإلكترونية باستثناء نكهة التبغ.

وأبلغ آزار الصحفيين خلال اجتماع مع ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالمكتب البيضاوي "فور انتهاء إدارة الأغذية والعقاقير من هذا الكتيب الإرشادي، سنشرع في إجراءات إنفاذ القانون لإزالة كل هذه المنتجات من الأسواق".

وذكر أن الحظر سيشمل نكهات النعناع والمنثول والعلكة والحلوى والفاكهة والكحوليات وغيرها.

وقال آزار إن أحدث البيانات أظهرت زيادة في استخدام صغار السن للسجائر الإلكترونية وإن الشباب انجذبوا لنكهات مثل النعناع والمنثول. ويستخدم قرابة ثمانية ملايين بالغ أميركي مثل هذه السجائر وكذلك نحو 5 ملايين قاصر.