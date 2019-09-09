لكن خبير التغذية الأميركي الشهير داريل جوفري، أكد أن هذه العادة خاطئة، بسبب عوامل عدة ذكرها خلال حواره مع موقع "بيردي" المتخصص في التغذية.

وقال جوفري: "الموز يبدو كأنه الخيار المثالي في الصباح، لكن إذا ما أمعنا النظر، سنكتشف أن تناول الموز فقط ليس الخيار الأفضل لأنه مكون من السكر بنسبة 25 بالمئة".

وأكد الخبير أن الموز سيعطيك دفعة من الطاقة في البداية، لكنك ستشعر بالخمول والجوع بعدها فورا.

ونصح جوفري بتناول وجبة كاملة مع قطعة الموز، أما في حال تناولها وسط اليوم، فنصح بتناول طعام فيه كمية لا بأس بها من الدهون الصحية، أو التوابل.

وقال إن السبب في ذلك، هو "أن الموز به مواد حمضية، ولذا عليك موازنة الحمض للحصول على فوائد البوتاسيوم والألياف الموجودة بالموز، من دون الحصول على السكر فقط".