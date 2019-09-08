والأشياء الغامضة التي رصدتها وكالة "ناسا"، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، السبت، عبارة عن ومضات خضراء وزرقاء لامعة.

وكان مرصد "نوستار" NuSTAR التابع للوكالة يراقب مجرة تعرف باسم "إن جي سي 6946" (NGC 6946)، حيث سجل وجود عدد من الأضواء الخضراء والزرقاء التي ظهرت واختفت خلال أسابيع.

وبحسب دراسة جديدة نشرت في مجلة علمية متخصصة في الفضاء، فقد لاحظ مرصد آخر لوكالة "ناسا"، يستعمل تكنولوجيا متخلفة عن الأول، هذه الأضواء.

وذكرت الخبيرة، هانا إيرنشو، إن مدة عشرة أيام قصيرة للغاية من أجل ظهور جسم مشع مثل تلك التي تحدثت عنها المراصد.

وأضافت أن المراصد الفضائية تلاحظ تغييرات تدريجية في الأجرام السماوية مع مرور الوقت، ونادرا ما تجري ملاحظة أجسام تظهر بسرعة وفي أماكن عدة، واصفة الأمر بالمثير للغاية.

وطبقا لـ"نيويورك بوست"، فإن هناك تفسيرات عدة لهذه الظاهرة الفضائية، مثل أنه قد يكون ثقبا أسود يبتلع أجراما سماوية أخرى، وعندما تقترب الأخيرة منه فإن جذابيته تفكك هذه الأجرام، ولدى اقتراب حطامها ترتفع درجة حراراتها إلى الملايين وتبدأ في إطلاق أشعة سينية.

وفي تفسير أخر، أن هذه الأضواء اللامعة عبارة عن نجم نيوتروني حجمه صغير وكثافته شديدة.