المستخدمون الأكثر تضررا كانوا في أوروبا، وتحديدا في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفرنسا وبعض دول الشرق الأوسط.

والعطل أثر على إمكانية الوصول لصفحات الموسوعة بنسخها المختلفة سواء على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو حتى الأجهزة المكتبية.

ولا يظل السبب وراء العطل الكبير غير معروف، مع العلم إن الموسوعة تعرضت لعطل مماثل قبل عامين تقريبا.

ومن الجدير بالذكر أن "ويكيبيديا" من أكبر مواقع الإنترنت حول العالم حيث تتوافر بـ 300 لغة مختلفة، وتتضمن 46 مليون مقال، ويزورها شهريا أكثر من 1.4 مليون جهاز وفقا لأرقام عام 2018.