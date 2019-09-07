وأوضح مسؤولون أنهم وجدوا نحو 450 مرضا محتملا، منهم ثلاث حالات وفاة في الأقل، في 33 ولاية. ويشمل ذلك حالتي وفاة وقعتا مؤخرا في إنديانا.

وأضاف مسؤولو الصحة أنه لم يتم الربط بين أداة سجائر واحدة، سائلة أو بمكونات، بكل الأمراض. معظم المرضى- لكن ليس جميعهم- كانوا أشخاصا يستخدمون سجائر إلكترونية تحتوي على مادة كيميائية تمنح الماريغوانا عنصرها المخدر.

قبل أسبوع، حدد مسؤولون أميركيون العدد عند 215 حالة محتملة في 25 ولاية. ويحصي مسؤولو الصحة فقط حالات أمراض رئة بعينها وفيها قام الشخص باستخدام السجائر الإلكترونية خلال ثلاثة أشهر. معظمهم من المراهقين.