ومن خلال هذا التطبيق، تسعى الشركة إلى تسهيل التواصل بين أكثر من ملياري مستخدم لهذه الشبكة الاجتماعية في أنحاء العالم.

وكتب رئيس المشروع نيثان شارب على مدوّنته "تسمح لكم فيسبوك دايتينغ بالتواصل مع أصدقاء في لوائح أصدقائكم وأشخاص ليسوا في دائرة معارفكم أيضا"، وهي تضم ميزات عدة أبرزها ميزة "الإعجاب السري" الذي يسمح للمستخدمين بالتواصل إذا عبروا سرا عن اهتمامهم ببعضهم البعض.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شارب قوله: "هذا التطبيق لن يطابقكم مع الأصدقاء إلا إذا اخترتم استخدام تلك الميزة وأضفتم بعضكم البعض على لوائحكم".

وتابع شارب أنه سيكون للمستخدمين القدرة على الإبلاغ عن أي شخص ومنع الأفراد من إرسال صور أو روابط أو مقاطع الفيديو في الرسائل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زاكربرغ لدى إعلانه عن هذه الخدمة العام الماضي، إنها صممت من أجل "علاقات حقيقية طويلة الأمد وليس فقط العلاقات العابرة".

وأشار إلى أن واحدة من كل 3 زيجات في الولايات المتحدة تبدأ على الإنترنت وأن نحو 200 مليون مستخدم على "فيسبوك" يصنفون أنفسهم على أنهم عزّاب.

وقد أطلقت هذه الخدمة في 19 بلدا هي الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وغويانا ولاوس وماليزيا والمكسيك وباراغواي والبيرو والفليبين وسنغافورة وسورينام وتايلاند وأوروغواي وفيتنام، ومن المقرر أن تطلق في أوروبا في العام 2020.